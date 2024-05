CDU-Stadtgespräch in Meerbusch „Wie funktioniert eine Kommune?“

Dass das Zusammenspiel der politischen Ebenen nicht einfach sei, zeigte der CDU-Fraktionschef am Beispiel Offener Ganztag in den Schulen. Dieser sei gesetzlich verpflichtend geregelt worden, was bedeute, dass die Schulgebäude, die die Stadt baut und unterhält, vergrößert werden müssen. Doch Zuschüsse gibt es dazu kaum. So wird Meerbusch in den kommenden Jahren rund 250 Millionen in den Ausbau der städtischen Schulen stecken. Auf seine Frage, wie viel das Land an Fördergeldern wohl zusteuern werde, mutmaßte ein Bürger: „Ein Viertel der Kosten?“ Das wäre schön, so Damblon. Voraussichtlich gebe es nur zwei Millionen vom Land. Das führe dazu, dass sich der Schuldenstand der Stadt von rund 100 Millionen auf 300 Millionen Euro im Jahr 2027 vergrößern wird. Das Haushaltsvolumen, mit dem Meerbusch zurzeit arbeitet, beträgt 200 Millionen Euro. Hinzu kommen die Investitionen.