Carsten Kuhlwilm ab Sommer beim Meerbuscher HV : Ex-Nationalspieler trainiert Handballer

Beim Meerbuscher HV löst Carsten Kuhlwilm das bisherige Spielertrainer-Gespann Sebastian Betzholz und Stephan Salmen im Sommer als Nachfolger ab.

Nach weiteren Gesprächen und einer Probe-Trainingseinheit mit der Mannschaft war schnell klar, dass die MHV-Herren ihren eingeschlagenen Weg gemeinsam mit Carsten Kuhlwilm weitergehen werden. „Sowohl Stephan als auch ich haben ein gutes Gefühl, ‚unser‘ Projekt in seine Hände zu geben. Ich freue mich auf die Saison mit ihm und bin gespannt, was wir mit ihm erreichen werden“, so Betzholz.

Carsten Kuhlwilm bringt eine gehörige Portion Handball-Erfahrung mit nach Meerbusch. Als Aktiver spielte der gebürtige Schwerter in den 1970er-Jahren beim TuS Wellinghofen, bei Bayer Leverkusen und beim TB Wülfrath in der 1. und 2. Bundesliga, darüber hinaus lief der 1,98 Meter lange Linksaußen auch einige Male für das deutsche Nationalteam auf.

Auf der Suche nach einer neuen Herausforderung ist Kuhlwilm nun beim Meerbuscher HV gelandet, dessen Herren-Team in dieser Saison als Tabellenzweiter der Bezirksliga nur knapp am Aufstieg in die Landesliga vorbeischrammte. „Zunächst einmal wird es meine Aufgabe sein, die sehr gute Entwicklung, welche die Mannschaft unter meinen beiden Vorgängern genommen hat, fortzuführen“, sagt der neue MHV-Coach. Dies umfasse unter anderem eine nachhaltige Aufstellung der Mannschaft, in die zunehmend auch der Nachwuchs mit eingebunden werden soll.