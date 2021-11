Kultur in Meerbusch : Schauspiel in Zeiten der Pandemie

Meerbusch Mit „Wie lange Du schon Deutschland?“ will das CAG-Theater im Dezember eine Komödie auf die Bühne des Forum Wasserturm bringen. Die Proben laufen, allerdings behält das Team das Infektionsgeschehen im Blick.

Es ertönt die beschwingte Erkennungsmelodie der „Lindenstraße“, die Szenerie ist eine bescheidene Wohnküche, wo Anton Fischer im Ballonseiden-Jogginganzug in der Original-1980er-Jahre Farbkombination Magenta-Pink-Türkis und seine Frau Helga in Kittelschürze und mit Lockenwicklern im Haar frühstücken. Der wenig respektvolle Umgang miteinander erinnert allerdings eher an Alfred und Else aus Wolfgang Menges Erfolgs-Sitcom „Ein Herz und eine Seele“. Auf der Probebühne des CAG Theaters in einem Osterather Gewerbegebiet wird hoch konzentriert gearbeitet, denn am 11. Dezember soll die Komödie „Wie lange Du Deutschland?“ im Lanker Forum Wasserturm Premiere feiern.