Einrichtungen der Stadt geöffnet Busse und Bahnen in Meerbusch fahren wegen des Streiks nicht

Die Stadt Meerbusch teilte auf Anfrage mit, dass die Mitarbeiter der Verwaltung und auch die Erzieher in den Kitas nicht vom Streik betroffen sind. Alle Einrichtungen der Stadt werden in Meerbusch heute wie gewohnt geöffnet sein. Wie und wo sich die Warnstreiks in den kommenden Tagen auswirken, steht noch nicht fest.