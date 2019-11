Ehrung in der Teloy-Mühle : Bundesverdienstkreuz am Bande für Johannes Peters

Johannes Peters trägt das Bundesverdienstkreuz mit Stolz. Foto: ena

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage zeichneten den sportlichen Ehrenamtler in der Teloy-Mühle aus.

Als Johannes Peters Anfang Oktober ein offizielles Schreiben vom Kreis in seiner Post hatte, dachte er zuerst an ein Knöllchen. „Aber dann war das die Nachricht, dass ich das Bundesverdienstkreuz am Bande bekomme“, erzählt der 71-Jährige. „Ich war total überrascht, habe mich aber auch sehr gefreut.“ Schließlich habe er versucht herauszufinden, wer hinter dem Ganzen steckt: Dirk Männich war es – sein langjähriger Weggefährte, anfangs noch im TuS Bösinghoven.

„Du wolltest immer etwas bewirken“, sagte der über seinen Freund. „Mit dem TSV Meerbusch hast Du dein Lebenswerk geschaffen, von dem alle profitieren.“ Von einem Lebenswerk wollte Johannes Peters aber gar nicht sprechen. „Mein Lebenswerk, das sitzt da vorne in den ersten Reihen – meine vier Enkel“, sagte Peters, der eigentlich „ganz gelassen“ bleiben wollte, dann aber doch sichtlich gerührt war von all den Glückwünschen nach der Ehrung am Dienstagmittag in der Teloy-Mühle in Lank. Natürlich waren auch seine Frau Hannelore und die Söhne Christoph und Daniel zur Feier gekommen.

Geehrt wurde Peters für insgesamt 43 Jahre unermüdlichen Einsatz im Ehrenamt in den verschiedensten Funktionen: in der St. Pankratius-Schützenbruderschaft Ossum-Bösinghoven, im Deutschen Bracken-Club, einem Verein für Jagdhunde, und vor allen Dingen im Sport. Peters gehörte 1964 zu den Gründungsmitgliedern des TuS Bösinghoven. Dessen Fusion mit dem ASV Lank im Jahr 2015 zum großen TSV Meerbusch gilt als Höhepunkt seiner Arbeit. 18 Jahre lang war Peters, der sich auch als Schiedsrichter engagierte, Vorsitzender des TuS Bösinghoven, später auch des TSV Meerbusch, wo er mittlerweile Ehrenvorsitzender ist. „43 Jahre Ehrenamt sind nicht spurlos an mir vorbeigegangen“, gab Peters zu. „Es war nicht immer einfach, auch Frust und Ärger waren dabei. Aber ich habe nie aufgegeben.“ Der TSV Meerbusch sei nun so etwas wie der Lohn für all die Arbeit. „Meiner Meinung nach sollte sich jeder Manager irgendwann in seinem Leben einmal ehrenamtlich engagieren“, so Peters.