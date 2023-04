Schulprojekt in Meerbusch Kicken mit den Profis

Die Kinder sind gespannt, Vorfreude liegt in der Luft. Pro Trainingseinheit kommt eine Klasse mit rund 30 Schülern in die Turnhalle. Als erstes ist die 4a an der Reihe. „Kannst du uns was zeigen?“, ruft ein Schüler, kaum sitzen alle. „Schau mal auf YouTube“, lacht Witeczek, „da siehst du, wie wir früher gespielt haben.“ Fußball steht bei den Kindern hoch im Kurs, in jeder großen Pause wird gekickt. Dabei stehen Mädchen und Jungen gleichermaßen auf dem Platz. Entsprechend groß ist die Begeisterung für die heutige Veranstaltung. Schnell wird die Frage nach Autogrammkarten laut, zum Glück haben die beiden Profis genügend davon im Gepäck. Klinkert und Witeczek sind seit 2007 im Auftrag der AOK an Schulen unterwegs. Sie wissen genau, wie sie mit den Kindern umgehen müssen, damit jeder Spaß an der Sache hat.