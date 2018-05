Meerbusch: BUND will Luftqualität in der Stadt messen

Meerbusch Die Meerbuscher Ortsgruppe des BUND sorgt sich um die Luftqualität in der Stadt. In einem Schreiben hat die Vorsitzende Andrea Blaum nun den Technischen Beigeordneten Michael Assenmacher um Unterstützung gebeten.

Der BUND möchte am Freitag, 1. Juni, abends an der Laterne gegenüber der Düsseldorfer Straße 3 zwei Passivsammler anbringen, die messen sollen, ob in Meerbusch der Grenzwert für den Luftschadstoff Stickstoffdioxid überschritten wird.

Die Idee geht auf eine Aktion der Deutschen Umwelthilfe zurück, erklärt Blaum. "Gemeinsam mit vielen hundert freiwilligen Helfern hat die Deutsche Umwelthilfe (DUH) Anfang des Jahres 2018 einen Monat lang an 559 Orten in Deutschland die Luftqualität nachgemessen", schreibt sie. "Die Messergebnisse aus Februar zeigen: Die Luft ist viel schlechter, als bisher angenommen!" In Deutschland gebe es nicht nur in den Großstädten ein Problem mit dem Dieselabgasgift Stickstoffdioxid (NO2) in der Atemluft. In kleineren Städten und Gemeinden werde der Grenzwert für Stickstoffdioxid ebenfalls überschritten. "Aber auch hier haben die Menschen ein Recht auf saubere Luft", fordert Blaum. Um ein umfassenderes Bild der Werte auch in kleineren Gemeinden zu bekommen, startet die DUH im Juni erneut eine Messaktion an 500 Messstellen. "Der BUND ist bereit, die DUH im Kampf für die saubere Luft zu unterstützen und selbst vor Ort die Belastung der Atemluft mit dem Stickstoffdioxid NO2 zu messen", schreibt Blaum.