Umweltschutz in Meerbusch : Reparieren macht glücklich

Büderich Das Meerbusche Repair Café sucht junge, ehrenamtliche Helfer. Denn viele elektrische Geräte können vor dem Wegwerfen gerettet werden.

„Die, die hier sind, haben einen Beruf . Die, die nicht hier sind, haben nur einen Job.“ So erklärt Klaus Stahl das Engagement der ehrenamtlichen Helfer im Meerbuscher Repair Café, das nun nach längerer Corona-Zwangspause erstmals wieder geöffnet hatte. Für den Nachrichtentechniker ist es das erste Mal, dass er Menschen im Repair Café hilft – und es macht ihm großen Spaß. „Das, was ich hier mache, habe ich schließlich mein Leben lang gemacht“, sagt er.

Mikrowelle, Walkman, Rasenmäher oder die elektrische Saftpresse, die Palette der zu reparierenden Dinge ist groß. Elektrische Geräte machen dabei rund 80 Prozent aus, sagt Andrea Blaum, Vorsitzende des BUND Meerbusch und Mitinitiatorin des Cafés. Ältere und auch hochwertige Geräte seien leichter wieder funktionstüchtig zu machen, so die Fachleute. Bei den Neueren scheitere es meist an der Elektronik, die häufig unnötig verbaut sei.

„Wozu braucht ein Toaster Elektronik“, fragt Gerd Wündrich kopfschüttelnd. Er und Stefan Frangen gehören zu den Gründern des Repair Cafés. „Zu Beginn hatten wir noch den pädagogischen Ansatz, den Menschen zu zeigen, wie man etwas repariert. Die Wirklichkeit sieht aber anders aus, da das aus den unterschiedlichsten Gründen nicht funktioniert“, berichten die beiden. Daher gehe es jetzt hauptsächlich darum, zu zeigen, dass man defekte Dinge nicht entsorgen muss und einen Beitrag zum Umweltschutz leisten kann. „Viel lässt sich durch wenig Aufwand und Kosten reparieren. Und das ist auf jeden Fall die bessere Lösung. Ganz besonders natürlich bei alten Schätzchen, an denen ihren Besitzern etwas liegt. Es ist schön, den Besitzern eine Freude machen zu können“, so Frangen.

Jede Reparatur ist für die Profis wie ein kleiner Sieg über die Industrie. „Jedes Gerät, das repariert wird, kann die Industrie weniger verkaufen“, sagt Frangen. Die Hersteller machen es den Fachleuten aber auch immer schwerer. Mittlerweile werden die Geräte oft so konstruiert, dass man sie gar nicht mehr öffnen kann. Das sei eine große Herausforderung, die er gerne annehme, so Wündrich.

Heidrun Bargert-Wokittel ist an diesem Sonntag mit einem großen Problem ins Repair Café gekommen. „Ich hatte gestern einen Hacker-Angriff auf meinen Computer. Da haben mich angebliche Microsoft-Angestellte mehrmals angerufen und ich bin dummerweise darauf reingefallen. Seitdem komme ich mit meinem Passwort nicht mehr in den Computer“, erzählt sie. Bei der Polizei sei sie auch schon gewesen, die hätten ihr gesagt, dass diese Masche gerade wieder im Aufwind sei. Computerfachmann Rainer Liewer hat keine guten Nachrichten für sie. Die Hacker seien schon so weit in den Computer eingedrungen, dass ein Eingriff keinen Sinn mehr mache. Das Beste sei, ein neues Betriebssystem aufzuspielen.