Nachhaltigkeit in Meerbusch BUND veranstaltet Repair-Café und Handy-Sammelaktion

Neben dieser Aktion werden zudem während der gesamten Woche alte Handys gesammelt. Denn Mobiltelefone enthalten wertvolle Rohstoffe, die bei fachgerechtem Recycling wiederverwendet werden können, außerdem können ausrangierte Geräte häufig weiter verwendet werden. Deshalb werden im Stadtgebiet verschiedene Abgabemöglichkeiten eingerichtet. In Büderich können die Handys entweder in die Sammelbox beim Denn‘s BioMarkt, Düsseldorfer Str. 77, oder in den BUND Briefkasten in der Witzfeldstr. 68 eingeworfen werden, in Osterath steht eine Sammelbox in der Postfiliale, Meerbuscher Straße 14 und in Lank steht eine Box in der Bibliothek im Bürgerhaus. Auch das Mataré-Gymnasium und die Montessori-Gesamtschule nehmen an der Aktion teil. Wenn die Handys in einem Umschlag mit Name und Adresse abgegeben werden, nehmen die Besitzer zudem an einer Verlosung von Büchern zum Thema digitaler Nachhaltigkeit teil.