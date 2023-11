Für den guten Zweck Bürgerstiftung präsentiert neuen Adventskalender

Bis zum 28. November können die beliebten Kalender in allen Bürgerbüros der Stadtverwaltung, in den Sparkassen und Filialen der Volksbank sowie bei vielen Einzelhändlern erworben werden. In Büderich sind dies die Fass-Bar, Garten Selterns sowie Jemako, in Lank ist der Kalender bei Mrs. Books, in der Hubertus- und Teloy-Apotheke zu erwerben. In Osterath liegt er in der Buchhandlung Meerbusch und in Strümp in der Römer-Apotheke sowie im Apfelparadies bereit. Der Kaufpreis beträgt fünf Euro pro Kalender, er Erlös aus den Verkäufen kommt vollständig gemeinnützigen Zwecken in Meerbusch zu Gute. „Somit hat jeder Käufer eine Chance, etwas Positives für unsere Stadt zu bewirken“, heißt es von der Bürgerstiftung.