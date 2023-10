Freizeit in Meerbusch Bürgerstiftung organisiert Ausflug für Senioren

Doch nun endlich konnte der Wunsch wahrgemacht werden, organisiert vom Stiftungsratsmitglied der Bürgestiftung, Doris Beseler, ging es für die älteren Meerbuscher in die Stadt Brüggen am Niederrhein. So ging es nun an einem sonnigen Nachmittag in dieses schöne Städtchen, gelegen am kleinen Flüsschen Schwalm. Ein Bus mit Rampe sorgte dafür, dass es keine Hindernisse für die Rollatoren und die Rollstühle gab. Nach der Ankunft startete die Truppe unter Begleitung des Teams des Seniorenstiftes von Claudia Flecken und unter Mitwirkung der Vorstandsmitglieder der Bürgerstiftung Lothar Beseler und Winfried Spittler zu einem schönen Spaziergang zur Burg Brüggen und weiter durch die malerische Fußgängerzone mit ihren zahlreichen Cafés und Geschäften. Die Einkehr erfolgte im Burg Café Oomen, wo sich bei Kaffee und Kuchen eine rege Unterhaltung entwickelte. Man erfuhr dabei vieles über das teilweise ereignisreiche Leben der Teilnehmer. Die Senioren genossen die Möglichkeit, endlich einmal wieder einen Ausflug machen zu können und meinten bei der Heimkehr, dass man dies gerne im nächsten Jahr fortsetzen möge.