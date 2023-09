Kommunen in Finanznot Christian Bommers unterzeichnet Brandbrief

„Das krisengetriebene Zusammenwirken von stagnierenden Steuereinnahmen und Zuweisungskürzungen, stark steigenden Kosten für Sachaufwendungen und Personal sowie stetig neuen Erwartungen an Leistungen der Daseinsvorsorge überfordert die kreisangehörigen Selbstverwaltungsträger“, heißt es als Begründung der Situation in dem Schreiben. Wichtige Faktoren bei der starken Belastung der Haushalte seien unter anderem Inflation in allen Bereichen, die Unterbringung und Versorgung Geflüchteter ohne erkennbare Aussicht auf Neuordnung der Zuwanderung und ein unzureichend finanzierter Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an den Grundschulen. Gerade im letzten Punkt ist auch Meerbusch stark betroffen, die Stadt muss derzeit und auch in den kommenden Jahren massive Investitionen in den Ausbau der Bildungsinfrastruktur stecken und macht entsprechend Schulden.