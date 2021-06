Familien in Meerbusch : Bürgermeister Bommers besucht Kitas

Meerbusch Bürgermeister Christian Bommers sucht das Gespräch mit Tagesmüttern und Erziehern in Meerbuscher Kitas. Dabei geht es auch um deren Belastung während der Corona-Pandemie.

„Ich habe großen Respekt vor der geleisteten Arbeit – vor allem in den vergangenen Monaten. Die Betreuung der Kinder in einer solchen Ausnahmesituation ist keine leichte, von daher möchte ich an dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle Erzieherinnen und Erzieher, nicht nur in den Kindertageseinrichtungen, sondern auch den Tagesmüttern in Meerbusch richten“, so Bürgermeister Christian Bommers. Denn auch mit dem Tagesmütter e.V. stand Bommers im Austausch. Dabei stand nicht nur Corona im Mittelpunkt der Gespräche, sondern „Wo der Schuh drückt“ im Allgemeinen.