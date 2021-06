Verkehr in Meerbusch : Illegaler Lkw-Verkehr zum Krefelder Hafen: Bürgermeister Bommers besucht Amazon-Sortierzentrum

Meerbusch Meerbuschs Bürgermeister Christian Bommers setzt sich dafür ein, den illegalen Lkw-Verkehr durch Lank und Nierst zum Krefelder Hafen zu stoppen. Dabei nimmt er auch den Großhändler Amazon in die Pflicht.

„Die dörflichen Strukturen in Lank-Latum und Nierst sind für den überörtlichen LKW-Verkehr nicht geeignet. Zudem liegen an beiden Ortsdurchfahrten öffentliche Einrichtungen, auch Kindertagesstätten, deren Schutz in unser aller Interesse steht", so Bommers. In einem Schreiben Anfang Mai hatten die Amazon-Verantwortlichen zugesichert, sich des Themas anzunehmen und die An- und Abfahrtswege der Lkw zu verfolgen. Dazu nutze das Sortierzentrum ein so genanntes Geo-Fencing-System, das Mitteilung gebe, wenn Trucks die Verkehrsregelungen auf der Uerdinger Straße und der Stratumer Straße missachten und in die verbotenen Straßen einfahren. „Tatsächlich konnten mir die Standortleiter aufzeigen, dass über das GEO-Fencing und andere Methoden darauf eingewirkt wird, dass die Trucker ausschließlich die erlaubten Routen nutzen. Anhand einer Auswertung wurde dargestellt, dass sich die verbotenen Durchfahrten von März bis Juni schon halbiert haben“, so Bommers, der aber noch Luft nach oben sieht: „Ich begrüße ausdrücklich die getroffenen Maßnahmen und die Kooperation, jedoch reichen mir die Ergebnisse noch nicht aus! Daher haben wir einen monatlichen Report seitens Amazon vereinbart um im laufenden Austausch zu bleiben.“