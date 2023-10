Kultureller Austausch zwischen Meerbusch und Fastiv Dankesschreiben aus der Ukraine

„Ich spreche Ihnen persönlich, den Organisatoren und allen Meerbuschern meinen Respekt und Dank für die herzliche Aufnahme aus“, schreibt Netiazhuk an Bommers. „Ihre Unterstützung ist äußerst wichtig und notwendig für unsere Gemeinschaft, insbesondere für das Wertvollste, was wir haben – unsere Kinder, die ihre Kindheit in einer für das ganze Land so schwierigen Zeit erleben müssen.“ Der Aufenthalt in Meerbusch habe den jungen Ukrainern Freude und Hoffnung auf ein besseres Leben geschenkt. „Möge Ihre Freundlichkeit und Großzügigkeit hundertfach zurückgezahlt werden“, so der Bürgermeister.