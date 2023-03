Großprojekt in Meerbusch Amprion lädt zum Bürgerdialog

(dsch) Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion betont seit Jahren, dass er in der Planung und Ausführung des Meerbuscher Konverters eng mit den Anwohnern vor Ort zusammenarbeiten und diese über alle Schritte des Großprojekts auf dem Laufenden halten will – auch, weil es seit einem Jahrzehnt Widerstand in der Bevölkerung gegen das Vorhaben gibt. Nun, da der Baubeginn in diesem Jahr bevorsteht, lädt Amprion am 15. März zu einem Bürgerinfomarkt.