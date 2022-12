Bauprojekt bei Osterath Bürger wollen gegen Konverter vorgehen

„Wir würden gern sofort dagegen klagen, aber das kostet ein Schweinegeld“, so Bickenback. „Deswegen haben wir zunächst Widerspruch beim Rhein-Kreis Neuss gegen die Genehmigung eingelegt.“ Als Argument führen die Konverter-Kritiker auf, dass die Bürgerschaft nicht ausreichend über die Genehmigung benachrichtigt wurde. Zwar lagen die dazugehörigen Unterlagen im entsprechenden Amt aus, eine Verbreitung dieser Information fand aber nur über die lokalen Medien in Neuss kommuniziert, in Meerbusch hingegen weder über die Medien noch über die offiziellen Kanäle der Stadt, bis der Beschluss bereits feststand. Allerdings bleibt allen Bürgern noch eine Frist bis zum 19. Januar, um Widerspruch einzureichen. „Das geht formlos an den Landrat. Es ist ja schon nicht in Ordnung, dass die Behörde, die die Genehmigung ausstellt, genau wie die auch über den Widerspruch entscheidet, beide beim Kreis angesiedelt sind“, so Bickenbach. Zudem sei der Bescheid „für den Laien nicht durchsichtig, nicht mal für uns, die sich seit zehn Jahren mit der Materie beschäftigen.“ Die Konverter-Gegner sind sich sicher: „Die Veröffentlichung und Rechtsbelehrung sind ungenügend.“