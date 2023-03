Energiekrise im Winter Meerbuscher sparen Energie ein

Meerbusch · Ein über Strecken relativ milder Winter, technische Aufrüstung der Gasleitungen und die Aufrufe zum Energiesparen haben dazu geführt, dass in Meerbusch in den vergangenen Monaten merklich weniger Gas verbraucht wurde. Die Stadtwerke beobachten eine Entspannung der Lage und bieten wieder Sondertarife für Strom und Gas an.

08.03.2023, 16:00 Uhr

Wie die Zahlen der Stadtwerke bestätigen, haben viele Meerbusch im Winter ihre Heizung heruntergedreht und somit Gas eingespart. Foto: dpa/Annette Riedl

Die stark gestiegenen Preise für Gas und die Aufrufe, in Anbetracht des Kriegs in der Ukraine und der damit verbundenen schwierigen Versorgungslage Energie einzusparen, haben im auslaufenden Winter Wirkung gezeigt. Das bestätigen die Zahlen der Stadtwerke Meerbusch-Willich. Diese konnten für den Winter 2022 einen Verbrauchsrückgang von rund 19 Prozent verzeichnen. Auch die ersten Daten des Jahres 2023 zeigen, dass die Meerbuscher Energie einsparen.