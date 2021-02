Fluglärm in Meerbusch : Bürger gegen Fluglärm rufen Meerbuscher zum Protest auf

Meerbusch Die Initiative „Bürger gegen Fluglärm“ ruft die Meerbuscher dazu auf, gegen die Pläne des Flughafens zu protestieren. Entsprechende Informationen und ein Protestschreiben gibt es zum Herunterladen auf der Homepage.

(ena) Die „Bürger gegen Fluglärm“ (BgF) machen weiter Druck und setzen dabei auf die Mithilfe der betroffenen Anwohner. Hintergrund: Vor sechs Jahren hat der Flughafen Düsseldorf beim Verkehrsministerium einen Antrag auf Erweiterung der Kapazitäten von 45 auf 60 Flugbewegungen in der Stunde eingereicht. Bislang hat NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst noch nicht über den Antrag entschieden. Nun befürchten die Mitglieder der Initiative, dass Wüst den Antrag möglichst bald „vom Tisch haben“ will und zustimmt.

Die jeweiligen Bürgerinitiativen in den Anlieger-Kommunen von Essen bis Mönchengladbach konnten inzwischen die Zahl der Einwendungen gegen die Pläne auf mehr als 50.000 steigern, berichtet Lange. Auch diverse Ratsbeschlüsse, etwa in Meerbusch, aber auch in Essen und Kaarst, bekräftigten die ablehnende Haltung der Umland-Kommunen. BgF-Vorsitzender Christoph Lange erklärt: „Dieses ganze Verfahren ist von Anfang an überflüssig und völlig verkorkst gewesen. Wir fordern daher erneut, den Antrag abzuweisen. Verkehrsminister Hendrik Wüst sollte sich endlich seiner Verantwortung für ganz Nordrhein-Westfalen bewusst werden.“