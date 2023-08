Analyse der Bürger gegen Fluglärm Flughafen-Anwohner beklagen mehr Landungen nach 23 Uhr.

Das Ergebnis der Auswertung: auch wenn die Zahl der Flüge insgesamt gesunken ist, stellen die Fluglärmgegner vor allem in den späten Abendstunden eine erhöhte Zahl von Landungen fest – und zwar in der Zeit nach 23 Uhr. Durchschnittlich kamen in dieser Zeit 2019 – vor Corona – noch 6,5 Flüge pro Nacht an, in diesem Jahr waren es 7,7. Andererseits ist die Zahl sowohl der geplanten als auch der umgesetzten Landungen zwischen 22 und 23 Uhr zurückgegangen. Nach den Zahlen der Initiative waren 20 Prozent weniger Landungen nach 22 Uhr im Vergleich zu 2019 geplant, allerdings wurden nur neun Prozent weniger realisiert. Dies liegt vor allem an Verspätungen von Maschinen, die vor 22 Uhr landen sollten, dann aber in die späteren Abendstunden geschoben werden.