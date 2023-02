Meerbuscher präsentieren eigene Wagen Büdericher ziehen an Rosenmontag durch Düsseldorf

Schon kurz vor dem Start des Zuges und bevor sich der Wagen der Karnevalsgesellschaft (KG) Blau-Weiss Büderich langsam in Bewegung setzte, war dort die Stimmung ausgelassen. „Rosenmontag ist der einzige Tag, an dem wir nichts organisieren müssen und einfach nur feiern können“, so Margret Hermes. Mehr als 60 Kartons Gummibärchen, Marshmallows und andere Süßigkeiten hatten die Blau-Weissen besorgt, um sie an die Düsseldorfer Karnevalsfans zu verteilen.