Engagement für den guten Zweck : Büdericher Autohaus sammelt Erste-Hilfe-Material

Büderich Die Mitarbeiter des Büdericher Autohauses Krüger & Schellenberg sammeln abgelaufene Verbandskästen. Was nun mit den darin enthaltenen Materialien geschehen soll.

Dieser Verbandskasten und sein Verfallsdatum ging Charly Schellenberg durch den Kopf, als er in der Weihnachtszeit gemeinsam mit seiner Frau überlegte, an welche Organisation er spenden und damit etwas Gutes tun könnte. Quasi auf der Couch kam ihm der Gedanke, die nach DIN 13164 zertifizierten, aber abgelaufenen Verbandskästen zu sammeln. Von ganz weither geholt war die Idee nicht. Schließlich ist Charly Schellenberg – Jahrgang 1988 – Geschäftsführer des Autohauses Krüger & Schellenberg GmbH an der Böhlerstraße in Büderich. Als Sohn des Mitgründers Jörg Schellenberg hat er als Kfz-Betriebswirt und -Meister die Verkaufsleitung des Familienunternehmens in zweiter Generation übernommen.