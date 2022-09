Nach der Corona-Pause : Tausende Meerbuscher feiern das Sonnenblumen-Fest

Das Wetter spielte am Sonntag mit. Auch der Dr.-Franz-Schütz-Platz in Büderich war am Nachmittag gut besucht. Foto: Ja/Anne Orthen (orth)

Büderich Nach zwei Jahren Corona-Pause fand in Büderich erstmals wieder der Sonnenblumen-Sonntag statt. Es war ein attraktives Fest für die ganze Familie. Kritik gab es daran, dass die Dorfstraße nicht gesperrt wurde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Regina Goldlücke

„Papa, guck mal!“ jauchzt ein kleiner Junge beim Bungee-Springen. „Ja, ich guck“, verspricht lachend sein Vater und schaut in die Höhe. Um ihn herum stehen andere Eltern, die ihre Sprösslinge beim wilden Gestrampel beobachten. Auffallend viele junge Familien bevölkerten am Sonntag den Dr. Franz-Schütz-Platz in Büderich. Es ist Sonnenblumen-Sonntag, „das bis dato größte Meerbuscher Stadtfest“, wie Bürgermeister Christian Bommers bei seiner Eröffnungsrede betont. Nach dem schwungvollen Aufmarsch des Bundesfanfarencorps Büderich steigt der Bürgermeister, leger mit Jeans und Pulli gekleidet, auf die Bühne, die von mittags bis abends von Musikgruppen bespielt wird. „Eine große Freude, dass diese schöne Tradition nach Jahren der Entbehrung wieder stattfinden kann“, sagt er. Sein Dank gilt vornehmlich Günther Milz, Thomas Küppers und Kirsten Kappius, dem neu gebildeten Führungstrio der Werbe- und Interessengemeinschaft Büderich. Der Sonnenblumen-Sonntag sei ein Gütesiegel für den Einzelhandel, allerdings müsse der Sympathiebonus jedes Jahr neu erarbeitet werden. Bommers Appell an die Bürger: „Helfen Sie mit, Meerbusch lebendig und attraktiv zu erhalten.“

Schönes Wetter, fröhliche Stimmung, ein mit Ständen bespickter Platz, aber auch ein wenig Kritik gibt es an diesem Tag. Viele Besucher fragen sich, warum es nicht gelungen ist, die Dorfstraße zu sperren, wie es bei früheren Sonnenblumen-Sonntagen üblich war. Es soll wohl an dem kurz bemessenen Vorlauf und an Personal-Lücken bei der Planung gelegen haben, die noch auf Corona zurückzuführen seien, heißt es. Man habe eben erstmal klein angefangen und werde Änderungen überdenken.

Info Mit neu gewähltem Vorstand am Start Gemeinschaft Seit mehr als 25 Jahren kümmert sich die Werbe- und Interessengemeinschaft Meerbusch-Büderich um die Belange, Wünsche und Interessen der Büdericher Geschäftsleute. Vorstand 2022 wurde der Vorstand neu gebildet. An dessen Spitze stehen nun Günther Milz, Thomas Küppers und Kirsten Kappius. Das Tätigkeitsfeld umfasst unter anderem auch die Meerbuscher Winterwelt und reicht bis zur Aufstellung der Weihnachtsbeleuchtung.

„Morgen beginnt die Arbeit fürs kommende Jahr“, verspricht Thomas Küppers. Aber zunächst wird gefeiert, gegessen und getrunken. Gastronomie gibt es reichlich, von Reibekuchen und Flammkuchen über süße Crepes bis zu herzhaften Würsten, von Salaten bis Asiafood aus dem Wok – dazwischen Info-Stände (Unicef, Deutsches Rotes Kreuz), eine Auto-Schau, der Verkauf von Kleidung oder Taschen und Accessoires von „Meerstil“. Und es gibt Mitmach-Aktionen wie Ikebana, die Kunst des Blumensteckens, organisiert vom Freundeskreis Städtepartnerschaft Meerbusch-Shijonawate. Umringt wird auch das Karussell für die Kleinsten und die herzigen Kinderangebote „Sonnenblumen mit Gabeln malen“ sowie „Pusteblumen zupfen“ von der Bürgerstiftung Wir in Meerbusch.

„Wir wohnen in Büderich, da gehört so ein Bummel absolut dazu“, meint das Ehepaar Lachmann. „Wir essen jetzt Reibekuchen, damit unsere anschließende Fahrradtour gut geölt verläuft.“ Nora Reibis sagt: „Ein tolles Fest. Vor allem der Kinderflohmarkt ist super.“ Der breitet sich im Hof der St. Mauritiusschule aus, mit Kleidung, Schuhen und Spielzeug in Mengen. Julia Küppers hat mit einer Freundin den größten Stand dicht befüllt. „Stolze 13 Meter“, sagt sie. „Ich habe Zwillinge, da gibt es vieles doppelt.“