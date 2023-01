Meerbusch Büderich Neues Leben an der Dorfstraße

Der Trend zu Kindercafés ist ursprünglich aus den Großstädten, besonders aus Berlin an den Rhein geschwappt. Auch in Düsseldorf gibt es mehrere Cafés speziell für die Kleinen, die mit vielversprechenden Namen wie Wunderhaus oder Bude Eins zum Besuch locken. Das Café an der Dorfstraße in Meerbusch wird weiß und in hellen Erdfarben gestrichen werden und so hoffen die Pächter Isufi, dass bereits in wenigen Wochen Kinderherzen höherschlagen. Noch ist das Ladenlokal eine große Baustelle. Denn alles soll so hergerichtet werden, dass Eltern und Kinder sich wohlfühlen. Dazu gehört auch unbedingt das Bodenkonzept. „Bei uns werden die Gäste Tische und Stühle vergeblich suchen“, sagt Mirjeta Isufi. Vielmehr wird sich das ganze Cafétreiben auf dem (Teppich-)Boden abspielen. Kinder wie Begleitpersonen sollen sich auf einer Ebene bewegen und somit Kontakte untereinander knüpfen und gemeinsam spielen. Bei dem „Wieder-zum-Kind-werden“ soll der Kaffeegenuss, der leckere Kuchen oder ein entspanntes Frühstück nicht zu kurz kommen. Mit frischen Backwaren werden sie von Mirjetas Vater, einem Bäcker, beliefert und Geburtstagstorten wird eine erfahrene Hobbybäckerin zaubern. Breigläschen und Brötchen für die Kleinen gibt es natürlich auch.