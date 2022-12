Büchertipps aus Meerbusch Spannende Lektüre zu Weihnachten

In der Vorweihnachtszeit haben die Buchhändler viel zu tun. Denn über ein interessantes Buch als Geschenk freut sich fast jeder. „In diesem Jahr ist das Angebot an guten Bücher breit gespannt“, sagt Daniela Jekel von der Büdericher Buchhandlung Gossens. Während es im vergangenen Jahr einige Bestseller gab, die sich besonders gut verkauften, gibt es in diesem Jahr nicht „das Buch“, sondern eine Vielzahl an Werken, so dass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Die Buchhändlerin empfiehlt folgende Titel: