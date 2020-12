Handel in Meerbusch : Ausgewählte Lesetipps für den Lockdown

So sieht der Lesetisch mit den Buchempfehlungen in der Buchhandlung Gossens in Büderich aus. Foto: Regina Goldlücke

Büderich Drei Buchhändlerinnen von Gossens in Büderich empfehlen besondere Lektüre. Als Weihnachtsgeschenk oder zum selber Lesen. Ab Mittwoch müssen aber auch die Buchgeschäfte erst einmal wieder schließen. Kunden können ihre Bücher dort aber weiterhin online bestellen.

Bücher erfahren im Corona-Jahr neue Wertschätzung. Zum Weihnachtsfest dürften viele Bücher verschenkt werden. Am Dienstag sind die Buchläden noch geöffnet. Viele bieten darüber hinaus einen Online-Shop an. Was sich jetzt zu lesen lohnt, haben die Buchhändlerinnen Beate Steglich (Tipp eins bis vier), Daniela Jekel (fünf bis neun) und Katja Gossens (zehn bis zwölf) von Gossens in Büderich bunt gemischt aufgelistet und mit persönlichen Kommentaren versehen.