Badminton in Meerbusch BSC spielt bestes Turnier der Vereinsgeschichte

Besonders stark trat der BSC im Einzel der Jungen auf, bei dem in allen Altersklassen von U11 bis U17 1. Plätze und in der U19 der 2. Platz erzielt werden konnten. Die Brüder Jinhong (U11) und Jiahong Gao (U15) konnten ihre Finalspiele in zwei Sätzen gewinnen. Härter umkämpft waren die Siege im U13 von Oskar Liu und im U17 von Allen Zhang, letzterer gegen Vereinskollege Taylan Berger, die jeweils die vollen drei Sätze spielten. Auch im Jungen-Doppel der U17 war der BSC Büderich mehrfach vorne dabei: Alle drei Podestplätze gingen an Paarungen mit Spielern des BSC. Dabei kam es erneut zum Duell zwischen Allen Zhang, mit Partner Jiahong Gao (ebenfalls BSC Büderich), und Taylan Berger, mit Partner Maximilian Hasse (STC BW Solingen). Das bessere Ende hatten diesmal Taylan und sein Partner, ein klarer Sieg im direkten Vergleich sorgte für die Entscheidung. Tianhao Dou mit einem 1. Platz im Mixed U19 und zwei 2. Plätzen im U19 Einzel und Doppel sowie Taylan Berger mit zwei 1. Plätzen im Jungen- und Mixed-Doppel und einem 2. Platz im U17-Einzel in allen drei Disziplinen Medaillen gewinnen und werden den BSC auch bei den Meisterschaften Ende Oktober in Mühlheim dreifach repräsentieren.