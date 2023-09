Bière du jumelage aus Strümp Ein Bier auf die Freundschaft zwischen Meerbusch und Fouesnant

Wer nun dieses Bier – oder eins der sieben anderen aus dem Portfolio der Privatbrauerei – probieren will, ist am Freitag, 8. September, zum ersten offenen Biertasting an die Berta-Benz-Straße eingeladen. Von 16 bis 20 Uhr haben dann die Gäste die Möglichkeit, die Biere zu verkosten. Auf dem Grill liegen Spareribs, wer sich dafür anmelden möchte, kann eine Mail an info@flammkontor.de schicken oder unter Telefon 02159 2071 anrufen.