Feuer in Osterath Brandstiftung an der Kirchentür

Gegen 1.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, beim Eintreffen vor Ort stellten sie fest, dass die seitliche Eingangstür zum Kirchenschiff vom Boden aus brannte. Das Feuer konnte innerhalb kürzester Zeit gelöscht werden, allerdings war eine größere Menge an Rauch in die Kirche gezogen, sodass sich das Entlüften fast eine Stunde benötigte. Der Schaden durch die Flammen beschränkt sich auf die Tür, ob im Inneren der Kirche der Rauch weitere Schäden verursacht hat, ist noch unklar, am Freitag blieb die Kirche geschlossen – „wegen Brandstiftung“, wie es auf einem Zettel an der Tür heißt. Auf Nachfrage unserer Redaktion wollte sich die Gemeinde nicht zum Geschehen der Nacht äußern. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, wegen der Beschaffenheit der schweren Tür sei davon auszugehen, dass das Feuer rund 30 Minuten vor seiner Entdeckung gelegt worden seien muss.