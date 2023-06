Sommer in Meerbusch Feuerwehr warnt vor Brandgefahr durch Kippen und Scherben

Ebenfalls gefährlich ist es, Zigarettenkippen aus dem Auto zu werfen. Diese können noch glimmend in den Grünstreifen landen – und das trockene Gras in Sekundenschnelle in Brand stecken. In den vorigen Sommern war die Feuerwehr Meerbusch phasenweise fast täglich im Einsatz, um Entstehungsbrände auf der Autobahn oder an Landstraßen zu löschen.