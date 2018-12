Feuerwehr seit Freitagabend im Einsatz : Millionenschaden durch Brand in Meerbuscher Lagerhalle

Meerbusch Seit Freitagabend brennt im Meerbuscher Ortsteil Büderich eine Lagerhalle. Die Feuerwehr war zwischenzeitlich mit 100 Kräften im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

In Meerbusch ist am Freitagabend gegen 21 Uhr eine Lagerhalle des Delikatessenhändlers Bos Food im Ortsteil Büderich in Brand geraten. Aus der Halle an der Grünstraße drang am Abend dichter schwarzer Rauch. Per Warn-App Nina wurden die Anwohner dazu aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen. Die Feuerwehr Meerbusch war mit allen verfügbaren Kräften und mehr als 100 Feuerwehrleuten im Einsatz. Dazu kamen rund 100 weitere Kräfte von Maltestern und der Neusser Feuerwehr. Die wurde bei dem Brand vollständig zerstört, verletzt wurde niemand.

Die Löscharbeiten dauerten auch am Samstag an. Der Brand war zwar der Feuerwehr zufolge „weitestgehend unter Kontrolle“, dennoch waren weiterhin mehrere Kräfte vor Ort. Die Löscharbeiten seien kompliziert und langwierig. In den letzten Stunden habe man zwei Seitenwände der Lagerhalle eingerissen, schrieb die Wehr auf Twitter. Ein Abbruchunternehmen wurde damit beauftragt, das Dach der 400 Quadratmeter großen Halle einzureißen, damit die Wehrleute besser an den Brandherd kommen können. Denn der war auch 16 Stunden nach dem ersten Alarm noch nicht entdeckt. Vermutet wird, dass das Feuer aufgrund eines technischen Defekts in Wärmetausch- und Kühlanlage ausbrach. Ein Übergreifen des Feuers auf einen zweiten Hallenteil konnte verhindert werden.

Einige Einsatzkräfte waren weit mehr als 12 Stunden im Einsatz. Sie wurden von den Maltesern mit Getränken und Essen versorgt. Ein Bus, den die Feuerwehr noch in der Nacht für besorgte Anwohner aufgestellt hatte, wurde allerdings nicht genutzt. Auch die Johanniter sind mit ihren Rettungswagen die ganze Zeit vor Ort. „Zum einen, um eventuell Verletzte zu versorgen, aber auch für unseren Eigenschutz“, erklärt Einsatzleiter und Feuerwehrchef Herbert Derks. „Zum Glück wurde bei diesem Großfeuer kein Mensch verletzt“, sagten auch Firmenchef Ralf Bos und Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage (CDU), die sich persönlich bei den Feuerwehrmännern für ihren Einsatz bedankte.

Die Lagerhalle, in der sich am späten Freitagabend der Brand entwickelt hatte, war bis unters Dach voll mit Delikatessen, die eigentlich ab Montag an tausende von Kunden in ganz Deutschland geschickt werden sollten. Dort lagerten Wein, Schokolade und Champagner, „und zehntausende von anderen Produkten“, so Ralf Bos. Bevor die Feuerwehr am Abend alarmiert worden sei, habe es einen Warnhinweis gegeben, dass in einem der Kühlhäuser die Temperatur zu hoch sei. Die Firma beliefert Spitzengastronomen in ganz Deutschland und ins nahe europäische Ausland. Auch Endverbraucher können im Unternehmen an der Grünstraße in Meerbusch-Büderich einkaufen.