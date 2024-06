Autogramme für Fußball-Fans Gladbach-Spieler zu Gast in Meerbusch

Die in der Landeshauptstadt stattfindende Messe Drupa gilt als Wegweiser für die Zukunft des Drucks und hat auch für Meerbuscher Unternehmen einen hohen Stellenwert. So stellt das japanische Top-Management der Kyocera Europe GmbH auf der diesjährigen Pressekonferenz der Düsseldorfer Messe ein neues Produktionsdrucksystem vor. Es richtet sich speziell an Druckereien, die hochwertige Printprodukte wie Bildbände herstellen. Das Kyocera-Team ist während der gesamten Messe bis 7. Juni in der Messehalle 8 A, Stand C 20, vertreten.