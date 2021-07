Sportplätze in Meerbusch : Bolzplatz in Lank-Latum ist wieder bespielbar

Lank-Latum Zur Eröffnung trat Bürgermeister Christian Bommers gegen den Jungen an, der den Vorschlag zur Restaurierung gemacht hatte. Das Ergebnis fiel knapp aus.

Dass es überhaupt zum fröhlichen (Schuss-)Kräftemessen der beiden kam, verdankt Elias seiner Freude am Fußball – und seiner Eigeninitiative. Im Februar schrieb der kleine Fan von Fortuna Düsseldorf eine E-Mail an Bommers und fragte nach, ob nach Schulschluss nicht auch der beliebte Bolzplatz hinter der Lanker Forstenberghalle wieder geöffnet werden könnte: „Mein Freund und ich spielen auch immer nur zu zweit, und wir berühren uns nicht“, ergänzte er bescheiden mit Blick auf die Corona-Schutzmaßnahmen. Die wichtige Zusatzfrage folgte dann ganz beiläufig: „Wäre es möglich, den Bolzplatz ein wenig zu restaurieren?“

„Der ergiebige Regen im Mai und Juni war ein Segen für uns“, so Michael Betsch. „Der Rasen ist perfekt angegangen und kann jetzt gut bespielt werden.“ In seiner Dankeschön-Mail ans Rathaus machte Elias Schröder dann noch einen spontanen Vorschlag: „Vielleicht möchten Sie ja mal ein paar Elfmeter mit mir schießen?“ Da ließ sich Christian Bommers nicht lange bitten, trat an und verlor knapp. Für den Fußballfreund, der ansonsten der Borussia aus Mönchengladbach die Daumen drückt, war das Ergebnis natürlich zweitrangig. „Es ist toll, wenn sich Kinder und Jugendliche positiv in unserer Stadt engagieren und wenn sie dann auch sehen, dass man durchaus etwas erreichen kann. Es hat riesig Spaß gemacht!“