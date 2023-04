Meerbusch Nur über Umwege nach Bösinghoven

Paul Janssen steht kopfschüttelnd vor der abgesperrten Ortseinfahrt in Bösinghoven. „Schon seit Wochen komme ich hier nicht mal mehr mit dem Fahrrad durch“, sagt der 68-Jährige, den eigentlich nur wenige hundert Meter von seinem Wohnhaus trennen. Doch seit einiger Zeit muss der Rentner einen Umweg in Kauf nehmen, um nach Hause zu gelangen. Aufgrund des sechsspurigen Ausbaus der A57 zwischen dem Autobahnkreuz Meerbusch und der Anschlussstelle Krefeld-Oppum ist die zentrale Ortseinfahrt an der Bösinghovener Straße für die Bürger nicht mehr zugänglich. Um in ihren Stadtteil zu gelangen, müssen die knapp 2500 Einwohner entweder die Schleife über die Brücke „Am Weilerhof“ oder aber über die Brücke an der Hauptstraße nahe der Raststätte Geismühle nehmen. „Es sind ja nur ein, zwei Kilometer, die man mehr fahren muss, aber trotzdem nervt es auf Dauer, gerade wenn man es mal eilig hat“, sagt Janssen.