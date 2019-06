St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Büderich : Große Kirmes zum Schützenfest

Um 15 Uhr am Samstag öffnen alle Karussells und Buden auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz. Das Schützenfest der Sebastianus-Schützen dauert bis Mittwoch, so lange geht auch die Kirmes. Gerd van Vreden ist der Mann, der den Rummel geplant hat.

Jordan hat ihn jetzt schon, diesen gewissen Singsang in der Stimme: „Einsteigen und Spaß haben, Freunde! Jetzt geht’s ab wie eine Rakete“, ruft der Achtjährige ins Mikro. Manchmal macht er dazu auch noch die Nebelmaschine an. Jordans Familie gehört der Autoscooter mit 22 Fahrzeugen. „Ich fahre, seit ich vier Jahre alt bin“, erzählt Jordan. „Vorher bin ich nicht an die Pedale gekommen.“ Aber am liebsten sitzt der Junge im Kassenhäuschen und kümmert sich um den Ticketverkauf und den richtigen Sound. So auch auf der Kirmes der Sebastianus-Schützen auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz, die am Samstag um 15 Uhr beginnt.