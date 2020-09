U16-Wahl in Meerbusch : Ein Like für politische Bildung

Meerbusch Vom 31. August bis zum 3. September findet die U16-Wahl in Meerbusch statt. Im Vorfeld stellten sich die sechs Bürgermeisterkandidaten den Fragen von Jugendlichen – und zwar im Livestream bei Instagram.

„Hallo ich bin Basti, 15 Jahre alt und komme aus Lank“, sagt der Realschüler mit ruhiger Stimme in Richtung des Handys, das vor ihm aufgebaut ist. Das streamt den Auftritt des 15-Jährigen in diesem Moment live über die Social-Media-Plattform Instagram ins Internet. Lampenfieber? Fehlanzeige. „Ich sitze hier mit Thomas zusammen und habe ein paar Fragen von der Meerbuscher Jugend.“ Thomas, dem gleich Fragen zu Themen wie Digitalisierung, Freizeitbeschäftigungen und Mobilität gestellt werden, ist Thomas Dzulko – parteiloser Bürgermeisterkandidat für die am 13. September anstehende Kommunalwahl.

Eine Woche haben die Mobile Kinder- und Jugendeinrichtung Karibu und die Mobile Jugendarbeit der Stadt das Frage-Format mit Jugendlichen und den sechs Bürgermeisterkandidaten immer abends ab 19 Uhr ausgerichtet. „Instagram ist das Medium der Jugend. Darüber versuchen wir, unsere Zielgruppe zu erreichen und kommunale Politik in die Welt der Jugendlichen zu bringen“, erklärt Karibu-Leiterin Sandra Bikowski, die das Projekt und die gesamte U16-Wahl gemeinsam mit dem Streetworker Arne Klar organisiert. Auch er ist begeistert von der Aktion und überzeugt, dass auf diesem Weg mehr Jugendliche für Politik begeistert werden können. „Die Kids bekommen so einen Bezug zur Politik und merken, dass auch ihre Themen gehört werden.“ Ihre Themen: Dazu zählen die Digitalisierung an Schulen, die teilweise überfüllten Klassen, die Mobilität in der Stadt und die Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche. „Wir haben gemeinsam mit den Jugendlichen im Vorfeld Themen und Fragen für die Bürgermeisterkandidaten gesammelt, da aber auch im Live-Chat viele weitere Fragen gestellt wurden, haben wir die während des Formats noch ergänzt“, erzählt Klar, der von der großen Resonanz überwältigt ist: Bis zu 50 Live-Zuschauer, die während der Aktion zugeschaut haben und fleißig im Chat interagiert haben sowie über hundert Aufrufe, die im Anschluss bei den gespeicherten Videos gezählt werden konnten. „Wir sind absolut zufrieden. Mit so viel Andrang hatten wir nicht gerechnet.“