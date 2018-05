Meerbusch: Biometrische Fotos selbst anfertigen

Meerbusch Rhein-Kreis Neuss setzt auf neue Selbstbedienungsterminals.

Wer sich einen neuen Führerschein ausstellen lassen will, kann ab sofort ein biometrisches Passfoto direkt in den Kreishäusern in Neuss und Grevenbroich machen lassen. Der Rhein-Kreis Neuss hat jeweils ein Selbstbedienungs-Terminal der Bundesdruckerei in den Servicebereichen der Straßenverkehrsämter in den Kreishäusern in Neuss und Grevenbroich aufgestellt.