Kunst aus Meerbusch : Gestermann-Bilder an Oberhausener Museum gespendet

Ingrid Kuntze vor einem Selbstporträt ihres Vaters, des Meerbuscher Malers Hans Paul Gestermann Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)/Bauer, Hans-Jürgen (hjba)

Meerbusch Der Kern der Arbeit des Büdericher Malers bestand in Aquarellen von Industrie- und Fabrikanlagen. Ingrid Kuntze Tochter verwaltet den Nachlass und hat nun einige Bilder an das Industriemuseum vermacht.

Von Monika Götz

Die Aquarelle von Fabriken und Industrielandschaften, die der 1989 verstorbene Hans Paul Gestermann zwischen 1950 und 1960 gemalt hat, haben als Zeitdokumente und künstlerische Zeitzeugen heute Seltenheitswert. Diese Tatsache zählt bei einem Künstler, der seine Leidenschaft zum Malen als studierter und weitgereister Wirtschaftswissenschaftler vorrangig in der Freizeit ausüben konnte, doppelt. Zumindest würde Gestermann die heutige Würdigung seiner Arbeiten freuen. Dafür, dass diese Kunst nicht vergessen wird, sorgt seine Tochter Ingrid Kuntze.

Die in Osterath lebende Gründerin und ehemalige Leiterin der Städtischen Musikschule hat immer wieder dafür gesorgt, dass die Kunst des Vaters an die Öffentlichkeit kam. Ausstellungen wie beispielsweise 2003 in der Teloy-Mühle als Retrospektive, 2010 im Alten Küsterhaus und 2015 im LVR-Industriemuseum in Oberhausen trafen jeweils auf viel Interesse. Gestermann hat auch Landschaften und Stillleben gemalt, Mittelpunkt seines Kunst-Schaffens aber war die Liebe zur Technik und die Ästhetik der Industrie. So sind die Ansichten von Fabriken, Hochöfen, Häfen, Kränen, Zechen, Stahlwerken und anderen Industrie- oder Brückenanlagen entstanden. An diesen Motiven ist das LVR-Industriemuseum in Oberhausen interessiert.

„Ich habe einige Werke in den Kofferraum gepackt und sie dort vorgezeigt“, erzählt Kuntze. Jetzt gehen gut 30 gerahmte Bilder als Schenkung in den Besitz des Museums über. Die zu den sieben LVR-Industriemuseen zählende Zinkfabrik Altenberg ist allerdings zurzeit eine Baustelle, wird aber zur Eröffnung voraussichtlich 2023 eine neue Dauerausstellung präsentieren. „Die Bilder sind auf jeden Fall im Museum gut aufgehoben und werden irgendwann wieder dort in der Galerie zu sehen sein. Ich bin sehr froh, dass die Arbeiten meines Vaters in guten Händen sind“, erklärt Ingrid Kuntze.