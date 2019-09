Stadtbibliothek Meerbusch : Mehr als eine Ausleihstätte für Bücher

Info

Adressen Es gibt drei Standorte: in Büderich am Dr.-Franz-Schütz-Platz, in Osterath an der Kaarster Straße 5a, in Lank an der Wittenberger Straße 21.

Termine Am 18. September um 15 Uhr wird über die Onleihe informiert, am 19. September heißt es um 16.30 Uhr in Büderich „Vorlesen und Malen“, am gleichen Tag kommt auch der Bibliobus des Institut francais. Er steht um 12 Uhr auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz.

Kontakt Telefon 02132 916 448