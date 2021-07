Wohnen in Meerbusch : GWG baut Wohnungen in Strümp

Meerbusch In Osterath werden Bestandswohnungen mit Fördermitteln saniert. Unter anderem werden Barrieren abgebaut, Fassade, Kellerdecken und Dach gedämmt, die Häuser erhalten dreifach verglaste Fenster, und auch die Kellerfenster werden erneuert.

Und auch in Bestandswohnungen wird die Wohnungsgesellschaft im laufenden Geschäftsjahr investieren: An der Lindenstraße 25 bis 31 in Osterath werden 17 Wohneinheiten saniert mit einer Fördersumme von insgesamt 1,7 Millionen Euro. Gleichzeitig bleibt öffentlich geförderter Wohnraum erhalten. Unter anderem werden Barrieren abgebaut, Fassade, Kellerdecken und Dach gedämmt, die Häuser erhalten dreifach verglaste Fenster, und auch die Kellerfenster werden erneuert. Ende des Jahres soll die Sanierung abgeschlossen sein. Bereits vollendet ist eine Komplettsanierung in Lank an der Eichendorffstraße 44 bis 48.

Ende 2020 waren in Meerbusch 780 Wohnungen im Eigentum der GWG, 53 mehr als noch im Vorjahr. Neu hinzu kamen in Büderich Wohnungen an der Moerser Straße mit Investitionen von 7,6 Millionen Euro, sowie Neubauten im zweiten Bauabschnitt an der Insterburger Straße in Osterath mit Investitionen von 4,1 Millionen Euro. Aktuell wird noch an der Uerdinger Straße in Lank für 3,35 Millionen Euro gebaut.