Polizeieinsatz in Meerbusch : Betrunkener fährt mit geklautem Bagger

Meerbusch Ein 21-jähriger Mann aus Kaarst hat in der Nacht zu Mittwoch auf einer Baustelle in Büderich einen Bagger geklaut. Dabei hatte er mehr als ein Promille Alkohol im Blut. Die Fahrt mit dem Bagger endete jedoch schnell, als die Polizei den Dieb fand.

Zum Glück keinen schweren Schaden angerichtet hat ein junger Mann aus Kaarst, der in Büderich betrunken einen Bagger von einer Baustelle gestohlen hat und mit diesem gefahren ist. In den frühen Morgenstunden am Mittwoch, 6. Juli, gegen 3.40 Uhr, beobachtete ein aufmerksamer Zeuge verdächtige Vorgänge im Bereich der Baustelle an der Niederdonker Straße: Mehrere Personen, so meldete der Zeuge der Polizei, hatten sich Zutritt zu dem Gelände verschafft und dort einen abgestellten Bagger gestartet und seien mit diesem weggefahren. Sofort begaben sich Polizeiwagen in Richtung des Tatortes und fahndeten nach dem nicht gerade unauffälligen, kettenbetriebenen Baufahrzeug. Ein Erfolg stellte sich schnell ein, denn die Täter waren nicht weit gekommen. Nur wenige hundert Meter vom Tatort des Diebstahls entfernt steuerte ein junger Mann das Gefährt mit maximaler Höchstgeschwindigkeit, die etwa dem Tempo eines Fußgängers entspricht, die Von-Bodelschwingh-Straße entlang. Ohne größeren Aufwand gelang es den Beamten, das Fahrzeug und seinen Führer zu stoppen. Der 21-jährige Mann aus Kaarst räumte freimütig ein, das Baustellenfahrzeug unbefugt in Gebrauch genommen zu haben. Dass der Dieb – der keinen Führerschein hat – die gefahrene Strecke offenbar unfallfrei und ohne Schaden anzurichten bewältigt hatte, mutete für die Einsatzkräfte umso erstaunlicher an, als ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von über einem Promille auswies. Den 21-Jährigen erwarten nun Ermittlungen und ein Strafverfahren, unter anderem wegen des Verdachts des Diebstahls und des Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol.