Kriminalität in Meerbusch Betrugsfälle und Diebstähle in der Stadt nehmen zu

Betrügereien und Diebstähle in Meerbusch haben im vergangenen Jahr zugenommen. Auch die Kriminalität auf den Straßen in der Stadt ist gestiegen. Das geht aus der Kriminalstatistik hervor, die die Polizei im Rhein-Kreis Neuss jetzt veröffentlicht hat. Insgesamt sprechen die Beamten aber von einem konstanten Niveau bei Kriminalitätsgeschehen und Aufklärungsquote in Meerbusch.