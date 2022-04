Blaulicht in Meerbusch : Betrug durch falschen Dachdecker

Meerbusch Ein falscher Dachdecker hat eine Meerbuscherin um 300 Euro betrogen. Die Polizei rät zur Vorsicht, wenn Unbekannte an der Tür stehen.

(dsch) Am Montag, 11. Mai, gegen 13:30 Uhr, klingelte ein mutmaßlicher Betrüger an der Tür einer Anwohnerin der Buschstraße. Der Unbekannte gab vor, Dachdecker zu sein und an einem Nachbarhaus Arbeiten durchzuführen. Dabei habe er festgestellt, dass sechs Dachziegel am Haus der Meerbuscherin fehlten.