Polizei in Meerbusch Betrüger geben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus

(stz) Eine besonnene Bürgerin aus Büderich hat am Donnerstag, einen versuchten Trickbetrug vereitelt. Zwei Männer hatten sich in dem Haus Am Feldbrand als Mitarbeiter einer Tiefbaufirma ausgegeben. Sie gaben an, dass sie im Auftrag der Stadtwerke unterwegs seien, einen Wasserleitungsschaden verursacht und deshalb das Wasser abgestellt hätten. Sie forderten die Bewohnerin auf, in den Keller zu gehen und dort die Wasseruhr zu überprüfen, um sicherzustellen, dass das Wasser auch wirklich abgestellt sei. Anstatt den Männer Zutritt zu gewähren, rief die Stadtwerke-Kundin umgehend die Störstelle der Stadtwerke an, um sich zu vergewissern. Die Störstelle informierte daraufhin sofort einen Mitarbeiter der Stadtwerke, der sich vor Ort ein Bild verschaffte. Es stellte sich heraus, dass die genannte Tiefbaufirma nicht im Auftrag der Stadtwerke tätig war. Es existierte weder die angeblich beauftragte noch eine andere Baustelle in der Nähe. Die beiden Männer waren in der Zwischenzeit verschwunden. Der Monteur der Stadtwerke bedankte sich bei der wachsamen Seniorin. Dabei erfuhr er, dass die beiden Männer bereits weitere Betrugsversuche in der Nachbarschaft unternommen haben sollen. Die Stadtwerke erstatteten Anzeige bei der Polizei und betonen, dass sich ihre Monteure oder Ableser stets mit einem Lichtbildausweis ausweisen können. Auf der Website der Stadtwerke werden unter der Rubrik „Aktuelles“ regelmäßig Informationen zu Zählerablesungen mit einem Portrait der Ableser veröffentlicht. Die Stadtwerke geben auch telefonisch unter 02159 9317333 oder per Mail an kundenservice@stm-stw.de Auskunft, ob Zählerableser aktuell im Stadtgebiet unterwegs sind.