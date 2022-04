Pläne für die Buslinien : Mehr ÖPNV für die Rheingemeinden

Die Anbindung und Taktung der Buslinien soll verbessert werden. Dafür wird der Streckenverlauf überarbeitet, einige Haltestellen entfallen. Die Rheinbahn plant mit über 160.000 zusätzlichen Kilometern im Jahr.

Meerbusch Die Verbindungen des Öffentlichen Personennahverkehrs sind in vielen Bereichen Meerbuschs nicht zufriedenstellend. In Büderich sind die Bewohner noch gut mit Bussen und vor allem Straßenbahnen versorgt, doch in den kleineren Gemeinden im Norden der Stadt ist die Anbindung nicht ausreichend. Das führt dazu, dass viele Menschen für recht kurze Wege, etwa in den Nachbarort, auf das Auto umsteigen. Um dies zu verhindern und die Situation zu verbessern, soll der ÖPNV ausgebaut werden. Ein entsprechendes Konzept hat die Stadt Meerbusch gemeinsam mit der Rheinbahn vorgelegt.