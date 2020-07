Henriette Mertens feiert Geburtstag : Einhundert!

Lank-Latum Was für ein besonderer Geburtstag: An diesem Mittwoch wird Henriette Mertens aus Bösinghoven 100 Jahre alt. Wegen Corona wird die Feier kleiner ausfallen als geplant – Kuchen gibt es trotzdem.

Im Jahr 1920 muss sich Europa von den Folgen des Ersten Weltkrieges und der Spanischen Grippe erholen. Die Weimarer Republik steht noch ganz am Anfang ihrer Geschichte. Und in Krefeld kommt am 15. Juli Henriette Mertens auf die Welt. „Ich bin 1920 in Krefeld geboren, aufgewachsen und später auch zur Schule gegangen“, erzählt Mertens, die mittlerweile im Malteserstift St. Stephanus in Lank-Latum lebt.

Doch Henriette Mertens blickt nach vorne und geht wieder ihrer Leidenschaft nach: dem Nähen. Im Kaufhof der Stadt fängt sie als Gardinennäherin an. „Der Kaufhof hatte damals ein richtiges Atelier, da hatten wir immer gut zu tun“, erklärt Mertens, die sich den Großteil ihrer Kleidung damals selbst näht. Erst Ende der 1950er-Jahre lernt sie ihren Mann kennen. „An einem Aschermittwoch“, erzählt sie mit einem Lächeln auf den Lippen. Dabei hatte sie mit dem Karnevalsbrauchstum in ihrem Leben gar nicht so viel zu tun. Doch damals begleitet sie eine Freundin in die Meerbuscher Gaststätte Büker, um den Hoppeditz zu begraben. Dort trifft sie auf ihren Mann, den sie 1959 – also mit 39 Jahren vergleichsweise spät für diese Zeit – heiratet. „Ein spätes Mädchen“, fügt sie lachend an.1973 zieht das Ehepaar nach Meerbusch-Bösinghoven. Henriette Mertens hat zwar selber keine eigenen Kinder, Klara Hanke – die Tochter ihres Mannes – behandelt sie aber von Beginn an wie ihr eigenes Kind. „Das war nie meine Stieftochter, sondern immer schon meine Tochter“, sagt die 100-Jährige mit Nachdruck. Diese profitierte schon in Kindheitstagen vom Schneiderei-Talent ihrer Stiefmutter. „Natürlich hat sie auch für mich viele Kleidungsstücke genäht“, erzählt die heute 73-Jährige. Vor allem die schönen selbst genähten Petticoats hatten es Klara Hanke damals angetan. Neben dem Nähen war das Reisen eine große Leidenschaft im Leben von Henriette Mertens: Teneriffa, der Lago Maggiore, Tunesien und Bayern gehörten zu den Reisezielen, die sie erst mit ihrem Mann und nach seinem Tod, dann in Gruppen oder mit Freundinnen besucht hat. Generell – so erzählt die Seniorin mit Rückblick auf ihr Leben – war sie immer viel unterwegs. Und wenn sie zu Hause war, dann meistens im heimischen Garten. „Mit Haus und Garten war man eigentlich immer beschäftigt“, sagt sie: Tagestouren mit Freundinnen, Reisen in Gruppen, Gartenarbeit, Kreuzworträtsel. All das habe sie jung gehalten. Erst im Januar 2019, mit 98 Jahren, zieht Henriette Mertens aus ihrem Haus in die Altenpflege des Malterstiftes. Auch wenn ihre Tochter und Pflegekräfte nach ihr sehen mussten, war sie zuvor mit Rollator noch selbst auf den Beinen. Mittlerweile sitzt sie zwar im Rollstuhl, ist für ihr hohes Alter aber dennoch sehr fit.