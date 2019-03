Ausstellung: Bilder aus Marmormehl und Sand

Claudia Schavan (l.) zeigt ab dem Wochenende in der Reihe „Kunst in der Praxis“ Bilder von Brigitte Cauquil. Foto: RP/armin puschmann/Veranstalter

Kunst in der Praxis: Brigitte Cauquil zeigt Bilder mit außergewöhnlichen Strukturen.

Dabei geht es um die ungewöhnliche Vorgehensweise, in der die Arbeiten von Brigitte Cauquil entstehen. „Sie malt ihre meditativen Bilder nicht im klassischen Sinne, sondern trägt Schichten mit unterschiedlichen Materialien wie Marmormehl, Sand oder Baumaterialien auf und bearbeitet diese dann mit Naturpigmenten und Acrylfarben“, erklärt Claudia Schavan, die seit zwölf Jahren Kunstpräsentationen in ihrer Praxis für Physiotherapie und Osteopathie in Osterath organisiert.

Brigitte Cauquil lebt in Krefeld, war aber bereits mehrfach bei Ausstellungen in der Teloy-Mühle vertreten und ist in der Meerbuscher Kunstszene bekannt. Wie oben beschrieben, entstehen mittels mehrerer Schichten und der Beigabe von Naturpigmenten, Acrylfarben in erdigen Tönen, Asphalt oder Schellack verwittert wirkende Oberflächen. Sie faszinieren mit einzigartiger Struktur und Tiefe. Brigitte Cauquil, die ihre Bilder gern mit der Hand bearbeitet, fordert zum Anfassen auf: „Meine Bilder sind in ihrer Oberfläche von einer ausgeprägten Materialität bestimmt. Der Betrachter soll von ihnen berührt sein, aber auch die Flächen selbst berühren, das Haptische fühlen.“ Die Arbeiten sind zu den Öffnungszeiten – Montag bis Freitag 8 bis 13 und 14 bis 19 Uhr – sowie auf Anfrage (Tel. 01705570011) zu sehen.