Spezialbetreuung in Meerbusch Luxus für Hunde

In Lank gibt es einen ganz besonderen Kindergarten. Dort gibt es keine spielenden Kinder, auch keine Erzieherinnen, die sich mit ihnen beschäftigen könnten. Einen Außenbereich mit Klettergerüst sucht man vergeblich. Nein, dieser Kindergarten ist anders. Er heißt „Bellomania Resort“ und ist für Hunde. Etwa 60 Tiere befinden sich in dem großen Gebäude an der Robert-Bosch-Straße. 14 Mitarbeiter kümmern sich um die Vierbeiner, darunter Tierpfleger, Tiertrainer und eine Hundefriseurin.