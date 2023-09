Alte Hofanlage in Osterath Bommershof lädt zum Tag des offenen Denkmals ein

Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, den 10. September, zwölf bis fünfzehn Uhr, öffnet neben der Lanker Teloy-Mühle und dem Park von Haus Meer auch der Bommershof seine Türen. Dieser befindet sich am Westrand von Osterath, Bommershöfe 6, und bietet kostenlose Führungen jeweils um zwölf und um vierzehn Uhr an.