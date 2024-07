Prozess vor dem Landgericht Düsseldorf Meerbuscher zu Freiheitsstrafe verurteilt – Berufung

Das Amtsgericht hat es als erwiesen angesehen, dass sich der Angeklagte im Mai 2023 in den frühen Morgenstunden in einer U-Bahn zunächst fremdenfeindlich geäußert hat. Einer Zeugin, die ihn ignorieren wollte, folgte er in Düsseldorf Lörick aus der Bahn, wo er mit einem Gegenstand unter anderem auf ihren Hinterkopf schlug. Die Frau erlitt dadurch leichte Schmerzen. Nachdem ein weiterer Zeuge dazuwischen ging, warf der Angeklagte mit handflächengroßen Steinen aus dem Gleisbett nach den beiden Personen. Er verfehlte sie dabei. Ebenfalls Gegenstand der Verhandlung: Im September 2023 zeigte der Angeklagte laut Gericht auf der Luegallee in Düsseldorf mehrfach den Hitlergruß und rief verbotene Parolen.